"На адреналине": Голунов пожаловался на панические атаки

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Журналист Иван Голунов, отпущенный из-под домашнего ареста 11 июня, признался, что пока еще не справился со случившимся.
"Я пытался сделать вид, что все как обычно. Но я понял, что я живу на каком-то адреналине, у меня случаются панические атаки на тему безопасности", –
приводит слова Голунова URA.RU.
По словам репортера, он хотел бы вернуться к нормальной жизни, однако пока не понимает, как это сделать.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. У журналиста нашли наркотики, позже запрещенные вещества были обнаружены при обыске в его квартире. Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, так как все были уверены, что наркотики ему подбросили.
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