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С руками за спиной: Голунов откровенно о своем задержании

Иван Голунов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Авилов Александр
Освобожденный журналист рассказал о работе перед тем, как ему подбросили наркотики

Журналист Иван Голунов узнал, что его задержали сотрудники из наркоконтроля, уже когда его в наручниках везли в отделение УВД по Западному АО Москвы. Причем схватили его люди в штатском в центре города. Почему не повезли в УВД Центрального округа, он не знает, отметил Голунов в интервью RT.

По словам журналиста, он с самого начала требовал адвоката, но ему отказывали.

"Мне сказали, что нет, у нас оперативно-розыскные мероприятия, мы никому ничего не должны сообщать. Адвокату может позвонить только следователь и только после того, как вынесет протокол о задержании. На всех остальных стадиях адвокат мне не положен, потому что я предупрежу сообщников, и они уничтожат все улики", – поделился подробностями Голунов.

Иван Голунов. Фото: Агентство городских новостей

Эта "предварительная стадия" длилась почти двое суток – спать арестованному не давали 42 часа. В его рюкзаке обнаружили сверток с пакетиками с каким-то веществом, дома – тоже подозрительные пакетики и еще весы. Это дало возможность обвинению говорить о "сбыте" запрещенных препаратов.

Все это время Голунову говорили, что "он знает, за что его задержали". Сам же журналист полагает, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью. В последнее время он занимался журналистским расследованием о ритуальном бизнесе.

Сейчас статью о сфере похоронных услуг дорабатывает коллектив авторов. Вероятно, ее опубликуют сразу в нескольких изданиях, чтобы защитить журналистов от неприятностей. А Голунов проводит много времени в Главном следственном управлении МВД – там следователи пытаются выяснить, кто был замешан в истории с фиктивным делом, которое могло повлечь реальное лишение свободы.

Голунова задержали 6 июня в Москве по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Журналист все отрицал. На его защиту поднялось репортерское сообщество. В настоящее время уголовное дело против Голунова прекращено в связи с отсутствием доказательств его участия в преступлении.

Фоторепортаж
Что происходит с делом журналиста Голунова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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