Материалы судебного разбирательства содержат государственную тайну

Материалы дела, по которому проходит журналист Иван Голунов, не предадут огласке, заявил в Басманном суде следователь.

По его словам, не только информация о полицейских, которые могли подбросить репортеру наркотики, но и все остальные сведения содержат гостайну. Поэтому они не будут приобщены к разбирательству, объяснил следователь.

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", – цитирует представителя следствия РИА "Новости".

Между тем адвокат Голунова рассказал, что его подзащитный уже дал показания как свидетель, в деталях описав историю с наркотиками.