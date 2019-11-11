Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Дело Ивана Голунова засекретили

Материалы судебного разбирательства содержат государственную тайну

Материалы дела, по которому проходит журналист Иван Голунов, не предадут огласке, заявил в Басманном суде следователь.

По его словам, не только информация о полицейских, которые могли подбросить репортеру наркотики, но и все остальные сведения содержат гостайну. Поэтому они не будут приобщены к разбирательству, объяснил следователь. 

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", – цитирует представителя следствия РИА "Новости". 

Между тем адвокат Голунова рассказал, что его подзащитный уже дал показания как свидетель, в деталях описав историю с наркотиками.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей