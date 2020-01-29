Экс-сотрудникам органов предъявят обвинения

Запрещенные вещества, которые были подброшены Ивану Голунову, незаконно приобрели сами полицейские. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Экс-работники органов незаконно хранили и перевозили наркотики, которые впоследствии нашли в рюкзаке у журналиста, сообщает телеграм-канал "Popovrtr". Пятерым бывшим полицейским предъявят обвинения в фальсификации улик по его делу, пишет РИА "Новости".

Сегодня для допроса задержали пятерых экс-сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков по делу Ивана Голунова.

Журналиста задержали летом 2019 г. и обнаружили в его рюкзаке наркотики. Голунов заявил, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело получило широкую огласку и уголовное преследование журналиста прекратили.