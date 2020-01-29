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Наркотики купили полицейские: появились детали по делу Голунова

Экс-сотрудникам органов предъявят обвинения

Запрещенные вещества, которые были подброшены Ивану Голунову, незаконно приобрели сами полицейские. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Экс-работники органов незаконно хранили и перевозили наркотики, которые впоследствии нашли в рюкзаке у журналиста, сообщает телеграм-канал "Popovrtr". Пятерым бывшим полицейским предъявят обвинения в фальсификации улик по его делу, пишет РИА "Новости".

Сегодня для допроса задержали пятерых экс-сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков по делу Ивана Голунова.

Журналиста задержали летом 2019 г. и обнаружили в его рюкзаке наркотики. Голунов заявил, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело получило широкую огласку и уголовное преследование журналиста прекратили.

Фоторепортаж
Что происходит с делом журналиста Голунова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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