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В Москве прошла облава по делу Голунова

Задержаны бывшие полицейские

В расследовании дела журналиста Ивана Голунова произошли значительные изменения. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования – справедливое расследование и суд", – цитирует Бадамшина ТАСС.

Ранее источник сообщил ТАСС, что в Москве задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет пять бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу столицы. По предварительным данным, они участвовали в аресте Голунова, а позже были уволены из органов.

Корреспондент издания "Медуза" обвинялся в хранении и сбыте наркотиков, но 11 июня 2019 г. суд снял с Голунова все обвинения.  

Николай ВИКТОРОВ

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