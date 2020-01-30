Сотрудников правоохранительных органов отправили под стражу на 2 месяца

Двух фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, которого летом 2019-го задержали по подозрению на сбыт наркотиков, арестовал Басманный суд Москвы. Речь идет о бывших полицейских Романе Феофанове и Денисе Коновалове.

Об этом сообщило РИА "Новости".

Всего по делу Голунова задержаны пять сотрудников правоохранительных органов. Как выяснил СК, наркотики, которые подложили журналисту, полицейские незаконно купили, хранили и перевозили.