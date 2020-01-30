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Полицейских по делу журналиста Голунова арестовали

Сотрудников правоохранительных органов отправили под стражу на 2 месяца

Двух фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, которого летом 2019-го задержали по подозрению на сбыт наркотиков, арестовал Басманный суд Москвы. Речь идет о бывших полицейских Романе Феофанове и Денисе Коновалове. 

Об этом сообщило РИА "Новости".

Всего по делу Голунова задержаны пять сотрудников правоохранительных органов. Как выяснил СК, наркотики, которые подложили журналисту, полицейские незаконно купили, хранили и перевозили. 

Фоторепортаж
Что происходит с делом журналиста Голунова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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