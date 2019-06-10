Журналиста Ивана Голунова поддержали коллеги

Газеты с материалами о Голунове массово раскупили

Издания "Ведомости", "Коммерсант" и "РБК" поддержали журналиста Ивана Голунова, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Газеты выпустили с обложкой "Я (Мы) Иван Голунов".

Спрос на эти журналы оказался высок. За несколько часов их разобрали в киосках.

"Обошел четыре киоска, нет нигде уже газет. Говорят, что “Все разобрали. Давно такого не было", – цитирует одного из жителей Москвы "Сноб".

Такая же ситуация и в Санкт-Петербурге.

"Я в двух проверила. Продали из-под прилавка. Проверьте в других городах", – сказала жительница города.

Напомним, Ивана Голунова, известного расследованиями на тему коррупции в московской мэрии, арестовали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. При этом экспертиза показала, что у журналиста не было следов запрещенных веществ на руках. Об этом рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, передает ТАСС.