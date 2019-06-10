Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Журналиста Ивана Голунова поддержали коллеги

Газеты с материалами о Голунове массово раскупили

Издания "Ведомости", "Коммерсант" и "РБК" поддержали журналиста Ивана Голунова, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Газеты выпустили с обложкой "Я (Мы) Иван Голунов".

Спрос на эти журналы оказался высок. За несколько часов их разобрали в киосках.

"Обошел четыре киоска, нет нигде уже газет. Говорят, что “Все разобрали. Давно такого не было", – цитирует одного из жителей Москвы "Сноб".

Такая же ситуация и в Санкт-Петербурге.

"Я в двух проверила. Продали из-под прилавка. Проверьте в других городах", – сказала жительница города.

Напомним, Ивана Голунова, известного расследованиями на тему коррупции в московской мэрии, арестовали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. При этом экспертиза показала, что у журналиста не было следов запрещенных веществ на руках. Об этом рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, передает ТАСС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Берега попутали: Москву возмутили заявления Киева о "суверенитете Крыма"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей