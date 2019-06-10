В Кремле отреагировали на дело Голунова

Правительство страны не оставило без внимания расследование громкого дела

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом журналиста Ивана Голунова.

По его словам, главе государства в пятницу, 7 июня, доложили о задержании Голунова.

"Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз", – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что правительство продолжает внимательно следить за всеми деталями процесса.

Напомним, Ивана Голунова, известного расследованиями на тему коррупции в московской мэрии, арестовали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

