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В Кремле отреагировали на дело Голунова

Правительство страны не оставило без внимания расследование громкого дела

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом журналиста Ивана Голунова.

По его словам, главе государства в пятницу, 7 июня, доложили о задержании Голунова.

"Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз", – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что правительство продолжает внимательно следить за всеми деталями процесса.

Напомним, Ивана Голунова, известного расследованиями на тему коррупции в московской мэрии, арестовали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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