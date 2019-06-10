В Кремле отреагировали на дело Голунова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом журналиста Ивана Голунова.
По его словам, главе государства в пятницу, 7 июня, доложили о задержании Голунова.
"Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз", – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что правительство продолжает внимательно следить за всеми деталями процесса.
Напомним, Ивана Голунова, известного расследованиями на тему коррупции в московской мэрии, арестовали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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