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Пресненский суд Москвы лишил бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко звания полковник, а также государственных наград и медалей.
Об этом из зала суда сообщает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
Сегодня идет оглашение приговора подсудимого. Ранее стало известно, что Захарченко был признан по всем пунктам обвинения.
Наказание огласят чуть позднее, но уже обвинение потребовало приговорить экс-борца с коррупцией к 15,5 годам колонии и штрафу в
494,9 млн рублей. Сам теперь уже бывший полковник считает себя невиновным.
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