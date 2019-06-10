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Суд лишил Захарченко званий и наград

Дмитрий Захарченко. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Коррупционер-силовик остался ни с чем

Пресненский суд Москвы лишил бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко звания полковник, а также государственных наград и медалей.

Об этом из зала суда сообщает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".

Сегодня идет оглашение приговора подсудимого. Ранее стало известно, что Захарченко был признан по всем пунктам обвинения.

Наказание огласят чуть позднее, но уже обвинение потребовало приговорить экс-борца с коррупцией к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 млн рублей. Сам теперь уже бывший полковник считает себя невиновным.

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