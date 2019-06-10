Виновен: Захарченко вынесли вердикт

Полковник поплатился за крупные хищения денег

В Пресненском суде Москвы начали оглашать обвинительный приговор полковнику Дмитрию Захарченко.

"Захарченко получил лично взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере",

– цитирует судью Елену Абрамову РИА "Новости".

Отмечается, что его вину признали по всем трем эпизодам. При этом оглашение приговора может занять не один день.

Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 млн рублей.

Бывший замначальника антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко проходит по делу о взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Он был арестован с поличным при получении очередной мзды.

В ходе следствия у полицейского были найдены деньги, драгоценности, 13 квартир и 4 автомобиля на общую сумму в 9 млрд рублей. Кроме того, при проверке связей полковника, крупные средства неизвестного происхождения были выявлены у его родственников и друзей, а отец-педагог оказался фиктивным вице-президентом "МИА-Банка".