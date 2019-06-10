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Виновен: Захарченко вынесли вердикт

Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Ведяшкин Сергей
Полковник поплатился за крупные хищения денег

В Пресненском суде Москвы начали оглашать обвинительный приговор полковнику Дмитрию Захарченко.

"Захарченко получил лично взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере",

цитирует судью Елену Абрамову РИА "Новости".

Отмечается, что его вину признали по всем трем эпизодам. При этом оглашение приговора может занять не один день.

Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 млн рублей.

Бывший замначальника антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко проходит по делу о взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Он был арестован с поличным при получении очередной мзды.

В ходе следствия у полицейского были найдены деньги, драгоценности, 13 квартир и 4 автомобиля на общую сумму в 9 млрд рублей. Кроме того, при проверке связей полковника, крупные средства неизвестного происхождения были выявлены у его родственников и друзей, а отец-педагог оказался фиктивным вице-президентом "МИА-Банка".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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