Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Назван возможный срок заключения для полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Оборотень в погонах рискует получить суровое наказание

Прокуратура будет требовать для Дмитрия Захарченко жесткий приговор, поскольку он не идет на сделку со следствием. Об этом заявил адвокат полковника МВД Александр Карабанов.

По его словам, дело Захарченко политизировано, и на его подзащитного оказывается давление.

"Принимая во внимание, что он до настоящего времени никаких сделок со следствием не заключил, никаких ложных показаний не дал, безусловно прокурор будет просить жесткий срок, дабы наказать его за несговорчивость", - цитирует Карабанова РИА "Новости".

Захарченко могут приговорить к восьми годам тюрьмы, отметил адвокат. Пресненский суд Москвы продлил его арест до 24 июля.

Ранее во время мартовского судебного заседания Дмитрий Захарченко устроил скандал из-за прокурора Миланы Дигаевой. Он потребовал ее отвода, обвинив обвинителя в том, что она с помощью гаджета держала связь со следователями во время рассмотрения дела. Кроме того, он пожаловался на "моральную пытку" со стороны прокурора, которая задавала ему неприятные вопросы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Крым станет ахиллесовой пятой Зеленского

Украина рискует стать всемирным посмешищем при новом президенте

Все по-старому: Зеленский превратится в нового Порошенко

Киев и Москва не смогут подружиться при новом президенте Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей