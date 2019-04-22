Оборотень в погонах рискует получить суровое наказание

Прокуратура будет требовать для Дмитрия Захарченко жесткий приговор, поскольку он не идет на сделку со следствием. Об этом заявил адвокат полковника МВД Александр Карабанов.

По его словам, дело Захарченко политизировано, и на его подзащитного оказывается давление.

"Принимая во внимание, что он до настоящего времени никаких сделок со следствием не заключил, никаких ложных показаний не дал, безусловно прокурор будет просить жесткий срок, дабы наказать его за несговорчивость", - цитирует Карабанова РИА "Новости".

Захарченко могут приговорить к восьми годам тюрьмы, отметил адвокат. Пресненский суд Москвы продлил его арест до 24 июля.

Ранее во время мартовского судебного заседания Дмитрий Захарченко устроил скандал из-за прокурора Миланы Дигаевой. Он потребовал ее отвода, обвинив обвинителя в том, что она с помощью гаджета держала связь со следователями во время рассмотрения дела. Кроме того, он пожаловался на "моральную пытку" со стороны прокурора, которая задавала ему неприятные вопросы.