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Суд изъял у подруг Захарченко активы на полмиллиарда

Дмитрий Захарченко. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Полковник прятал средства у жен, любимых женщин и родственников

Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко лишился активов и имущества на общую сумму 460 млн руб. в пользу государства. Таким образом, Никулинский суд Москвы удовлетворил второй иск Генпрокуратуры по делу полковника.

Как сообщает РАПСИ, иск удовлетворен лишь частично. Суд отказался брать с родственников Захарченко $320 тыс. в счет стоимости сережек, которые тот купил своей бывшей жене Яне Саратовцевой во время поездки в США.

По иску прокуратуры изъята 201 облигация GPB Eurobond Finance PLC почти на $209 тыс. и 6 млн руб., находящихся на банковском счете любовницы полковника Марины Семыниной.

Также в пользу государства ушли $343 тыс. родственницы другой дамы сердца Захарченко – Анастасии Пестриковой. Данные средства лежат на счетах Лилии Горшковой в ВТБ.

Как отмечает РИА "Новости", в декабре 2017 г. Никулинский суд изъял у полковника и его окружения имущество на 9 млрд рублей.

Напоминаем, экс-борец с коррупцией Захарченко был арестован в сентябре 2016 г. по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему вменили еще ряд эпизодов взяточничества.

Николай КАЦАПОВ
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