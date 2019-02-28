Бывшему полковнику не удалось скрыть миллионы на чужих счетах

Против бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, подан новый иск. Прокуратура требует взыскать с него еще 500 млн рублей. Соответчиками выступают бывшие жены Захарченко, их друзья и родственники. У них обнаружено дорогое имущество и большие суммы на счетах, объяснить происхождение которых они не смогли.

Так, у сожительницы экс-полковника Марины Семыниной хотят взыскать ценные бумаги стоимостью $208,8 тыс. и еще 6 млн руб. со счета в ВТБ. У ее отчима Алексея Кияницы – два объекта недвижимости в Московской области стоимостью 231 млн руб. плюс 40 млн руб., хранящихся в банках, пишет "КоммерсантЪ".

Есть вопросы и к подруге Семыниной Людмиле Тучковой. На ее банковском счете лежат почти 60 млн руб. неизвестного происхождения. Следователи считают, что эти деньги она получила на хранение от Захарченко, поэтому средства предварительно арестованы.

Под подозрением и родственница другой неофициальной жены экс-полковника Анастасии Пестриковой. У Лидии Горшковой лежали в банке $343 тыс., которые тоже могут принадлежать Захарченко.

Есть вопросы у следователей и к единственной официальной супруге бывшего полковника Яне Саратовцевой. Выяснилось, что в 2013 г. он купил ей в США ювелирные изделия с бриллиантами стоимостью $320 тысяч. Поскольку женщина утверждает, что не знает, где эти украшения, а следователи ей не верят, прокуратура планирует взыскать с ответчика сумму в рублевом эквиваленте – 10,7 миллиона.

Рассмотрение иска о взыскании средств Захарченко в пользу казны Никулинский райсуд Москвы начал 28 февраля. Адвокаты экс-полковника возражают, указывая на отсутствие у обвинения доказательств, что указанные деньги и имущество принадлежали их подзащитному и были получены преступным путем.

Ранее суд удовлетворил требование Генпрокуратуры изъять в пользу государства деньги, драгоценности, 13 квартир и 4 автомобиля экс-полковника на общую сумму в 9 млрд рублей.

Захарченко был арестован в 2016 г. по подозрению во взятничестве и злоупотреблении полномочиями сотрудника МВД.