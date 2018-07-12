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Бюджет пополнился деньгами Захарченко

Найденная в квартира экс-полковника сумма перекочует в карман государства

В Казначейство России перечислены свыше 9 млрд руб. из конфискованного имущества бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко. 

В настоящее время Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по трем эпизодам против экс-заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Захарченко вменяется получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования.

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Следствие продолжает расследование других эпизодов получения взяток бывшего высокопоставленного полицейского, в розыск объявлен его соучастник, сообщается на сайте СКР.  

Гражданской супруге Захарченко Марии Семыниной ранее отказали в возврате драгоценностей, которые были изъяты во время обысков, напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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