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Найдены новые миллионы полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей «Москва»Ведяшкин Сергей
Взятки скандально известного стража правопорядка оказались еще больше

Вскрылись старые тайники самого коррумпированного правоохранителя Дмитрия Захарченко. Как выяснила Генпрокуратура, предыдущие следственные мероприятия не обнаружили 484 млн рублей.

О новых активах, которые вспыли в деле полковника, рассказал представитель ведомства Александр Куренной в видео интернет-канала "Эфир". Отмечается, что найденная сумма пополнит госбюджет. Сейчас Генпрокуратура готовит соответствующий иск в суд.

Также сообщается, что незаконные доходы Захарченко не собирался сдавать бывшим коллегам, помогали ему в этом еще пять человек, которые также понесут наказание.  

В конце мая в деле о хищении всплыла пропажа. Тогда не досчитались €3 млн (более 200 млн рублей) арестованных денег.

Напомним, силовика Захарченко обвиняют во взяточничестве. Его задержали 9 сентября 2016 года. Он попался с поличным в момент, когда получал 7 млн рублей. Но на этом обвинения не закончились.

В частности, страж правопорядка не смог объяснить следствию, как в квартире его сестры оказалось порядка 9 млрд руб. в разной валюте. Солидные капиталы вскрыли обыски. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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