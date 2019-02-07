Взятки скандально известного стража правопорядка оказались еще больше

Вскрылись старые тайники самого коррумпированного правоохранителя Дмитрия Захарченко. Как выяснила Генпрокуратура, предыдущие следственные мероприятия не обнаружили 484 млн рублей.

О новых активах, которые вспыли в деле полковника, рассказал представитель ведомства Александр Куренной в видео интернет-канала "Эфир". Отмечается, что найденная сумма пополнит госбюджет. Сейчас Генпрокуратура готовит соответствующий иск в суд.

Также сообщается, что незаконные доходы Захарченко не собирался сдавать бывшим коллегам, помогали ему в этом еще пять человек, которые также понесут наказание.

В конце мая в деле о хищении всплыла пропажа. Тогда не досчитались €3 млн (более 200 млн рублей) арестованных денег.

Напомним, силовика Захарченко обвиняют во взяточничестве. Его задержали 9 сентября 2016 года. Он попался с поличным в момент, когда получал 7 млн рублей. Но на этом обвинения не закончились.

В частности, страж правопорядка не смог объяснить следствию, как в квартире его сестры оказалось порядка 9 млрд руб. в разной валюте. Солидные капиталы вскрыли обыски.