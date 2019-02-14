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На зависть Захарченко: Улюкаеву вернули миллионы

Алексей Улюкаев. Фото: www.globallookpress.com
Находящийся в тюрьме экс-министр получил обратно все свое имущество

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев получил в свое распоряжение дома, земельные участки, ювелирные украшения и деньги, которые были арестованы во время расследования по обвинению экс-министра в крупном взятничестве. В четверг, 14 февраля, Замоскворецкий суд Москвы согласился снять арест со счетов и имущества осужденного.

Ходатайство защиты удовлетворили после того, как Улюкаев выплатил присужденный ему штраф в размере 130,5 млн рублей, передает BFM.

"Денежные средства поступили в бюджет. Считаю возможным снять арест с имущества", – согласился прокурор.

Фото: www.globallookpress.com

Многомиллионный штраф не разорил бывшего министра. До ареста на его счетах хранилось более 1 млн долларов и 280 млн рублей. Кроме того, дома у Улюкаева нашлась наличность в разных валютах, внушительная коллекция золотых и серебряных монет, часов дорогих марок, ювелирных изделий. На 10 земельных участков, несколько домов и автомобиль Land Rover был также наложен арест. Теперь все имущество снова поступило в распоряжение экс-главы МЭР.

Улюкаев был осужден в 2017 г. на 8 лет лишения свободы и штраф. Его признали виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Наказание он отбывает в колонии № 1 строгого режима в поселке Большие Перемерки Тверской области. Работает библиотекарем.

 В настоящее время российские следователи занимаются другим громким делом о взятничестве, главным фигурантом которого является полковник Дмитрий Захарченко. Но свои миллионы, дома и автомобили он уже не вернет – по решению суда, имущество Захарченко конфисковано в пользу государства.

Фоторепортаж
Суд над Улюкаевым превратили в цирк
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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