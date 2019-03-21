Бывшему полицейскому служба мешала строить отношения

Ждать развязки одного из самых громких коррупционных дел осталось недолго. Скандально известный страж правопорядка, отличившийся тягой к большим деньгам, Дмитрий Захарченко скоро выслушает свой приговор. Не исключено, что это случится на следующей неделе.

Сегодня, 21 марта, состоялось очередное судебное заседание, где, как и прежде, бывший полковник сделал замечание прокурору Милане Дигаевой и потребовал ее отвода. Впрочем, судья проигнорировала его просьбы, так же как и во время прошлого процесса. В отличие от той встречи в этот раз Захарченко продемонстрировал на редкость хорошее самочувствие и даже поведал суду о тяготах своей службы.

По его словам, он редко ужинал дома, в кругу близких, все чаще разъезжал по ресторанам, где получал необходимые для работы материалы. Мужчина в погонах с ненормированным рабочим графиком – не слишком выгодная партия для представительниц прекрасной половины человечества, заключил экс-полковник.

"У меня всегда был ненормированный рабочий день, я был вынужден после работы ездить в места общественного питания на встречи ради получения оперативной информации. Ни одному нормальному человеку не хочется ехать после рабочего дня по пробкам через весь город. Это как минимум вызывает дискомфорт. Ты не можешь даже личную жизнь свою устроить. Ни одна нормальная девушка не будет этого терпеть. Ушел на работу в шесть утра, пришел в полпервого ночи – "здравствуйте!" – пожаловался бывший сотрудник органов внутренних дел, подчеркнув, что "не считался с личным временем", передает "МК".

По словам Дмитрия Викторовича, он делал все, чтобы быть полезным обществу и государству, и даже похвастался, что от его службы был толк.