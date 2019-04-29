Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отца полковника Захарченко признали виновным

Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Суд смягчил наказание, которого требовала прокуратура

Виктор Захарченко, являющийся отцом скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, признан виновным в фиктивном трудоустройстве и растрате средств банка "Московское ипотечное агентство". Такой вердикт вынес Мещанский суд Москвы в понедельник, 29 апреля.

Судом установлено, что Виктор Захарченко был принят на работу в банк в должности вице-президента, которую специально под него ввел в штатное расписание гендиректор и председатель правления указанного банка Владимир Корьевкин. Ежемесячно Захарченко-старший получал зарплату в размере 30 тысяч рублей и премию 120 тысяч рублей, хотя фактически не работал.

В результате Корьевкин растратил растрата в 1,7 млн руб., принадлежащих МИА-Банку, а Захарченко незаконно обогатился на 4,5 млн руб., передает РИА "Новости".

Виктор Захарченко. Фото: Агентство городских новостей

Прокурор требовал назначить наказание Захарченко в виде 5 лет колонии и Корьевкину – 6 лет, а также штрафа в размере 500 тысяч рублей каждому. Суд удовлетворил требование частично. По данным телеграм-канала Mash, Виктор Захарченко приговорен к 4 годам колонии общего режима и 800 тыс.рублей штрафа. Корьевкину дали 4 года и 6 месяцев.

Подсудимые своей вины не признали. 

Бывший замначальника антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко проходит по делу о взятничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Он был арестован с поличным при получении очередной мзды. В ходе следствия у полицейского были найдены деньги, драгоценности, 13 квартир и 4 автомобиля на общую сумму в 9 млрд рублей. Кроме того, при проверке связей полковника, крупные средства неизвестного происхождения были выявлены у его родственников и друзей, а отец-педагог оказался фиктивным вице-президентом МИА-Банка.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей