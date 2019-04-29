Отца полковника Захарченко признали виновным

Суд смягчил наказание, которого требовала прокуратура

Виктор Захарченко, являющийся отцом скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, признан виновным в фиктивном трудоустройстве и растрате средств банка "Московское ипотечное агентство". Такой вердикт вынес Мещанский суд Москвы в понедельник, 29 апреля.

Судом установлено, что Виктор Захарченко был принят на работу в банк в должности вице-президента, которую специально под него ввел в штатное расписание гендиректор и председатель правления указанного банка Владимир Корьевкин. Ежемесячно Захарченко-старший получал зарплату в размере 30 тысяч рублей и премию 120 тысяч рублей, хотя фактически не работал.

В результате Корьевкин растратил растрата в 1,7 млн руб., принадлежащих МИА-Банку, а Захарченко незаконно обогатился на 4,5 млн руб., передает РИА "Новости".

Прокурор требовал назначить наказание Захарченко в виде 5 лет колонии и Корьевкину – 6 лет, а также штрафа в размере 500 тысяч рублей каждому. Суд удовлетворил требование частично. По данным телеграм-канала Mash, Виктор Захарченко приговорен к 4 годам колонии общего режима и 800 тыс.рублей штрафа. Корьевкину дали 4 года и 6 месяцев.

Подсудимые своей вины не признали.

Бывший замначальника антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко проходит по делу о взятничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Он был арестован с поличным при получении очередной мзды. В ходе следствия у полицейского были найдены деньги, драгоценности, 13 квартир и 4 автомобиля на общую сумму в 9 млрд рублей. Кроме того, при проверке связей полковника, крупные средства неизвестного происхождения были выявлены у его родственников и друзей, а отец-педагог оказался фиктивным вице-президентом МИА-Банка.