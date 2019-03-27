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В деле полковника Захарченко вскрылись новые подробности

Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Задержан подельник известного правоохранителя

В коррупционном скандале, главным и до недавнего времени и единственным действующим лицом которого являлся бывший страж правопорядка Дмитрий Захарченко, намечается очередной виток. Следствие вышло на соучастника экс-полковника, который выступал посредником в незаконных денежных "операциях". 

Подельника взяточника Захарченко схватили в Ростове-на-Дону и доставили в столицу. Известно, что задержанный был его доверенным лицом. Дополнительные материалы по делу рассмотрит Басманный суд Москвы, заверили в его пресс-службе, передает РИА "Новости". Дата процесса пока не назначена. 

На фоне вскрывшихся подробностей были проведены новые обыски, сообщил агентству осведомитель в правоохранительной системе. Следователи наведались к знакомым Захарченко. В частности, нежданные гости пожаловали к его бизнес-партнеру. Обыску подвергся владелец автомобиля "Акура", на котором ездил экс-полицейский. 

"В ходе обыска изъята оргтехника", – поведал аноним.

Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей

Напомним, на прошлой неделе в суде Захарченко пожаловался на отсутствие личной жизни. На протяжении нескольких заседаний он делал замечания прокурору, однако судья равнодушно отнеслась к его претензиям. 

Силовика Дмитрия Захарченко обвиняют во взяточничестве. Он попался с поличным в момент, когда получал 7 млн рублей. Но на этом обвинения не закончились. Так, страж правопорядка не смог объяснить следствию, как в квартире его сестры оказалось порядка 9 млрд руб. в разной валюте. Солидные капиталы вскрыли обыски.  

Ксения АНДРЕЕВА
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