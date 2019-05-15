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Полковник Захарченко занял место Кокорина и Мамаева

Дмитрий Захарченко. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Полицейский-коррупционер высказался о товарищах по несчастью

Погоревший на взятках страж правопорядка попал в ту же клетку, в которой ровно неделю назад выслушали приговор скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. По словам бывшего полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, он пересекался с "золотыми мальчиками" и практически с первого взгляда понял, что они "нормальные ребята".  

"За скол на зубе по полтора года получили. Вы им передайте: я надеюсь, что Кокорин будет за Ростов играть", 

посочувствовал Захарченко (цитируется по "РЕН ТВ").  

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы вынес футболистам обвинительный приговор. Кокорин получил полтора года тюрьмы, Мамаев – на месяц меньше.

Там же сегодня, 15 мая, слушается дело о взяточничестве экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко. Он отрицает предъявленные ему эпизоды. Стороны приступили к прениям.

Пятнадцать с половиной лет колонии строгого режима и 494 млн руб. штрафа требует для Захарченко гособвинитель Милана Дигаева. Также она настаивает на том, чтобы его лишили всех регалий и наград.

"Судебное следствие по данному уголовному делу завершено, и его итоги позволяют со всей уверенностью говорить, что обвинения Захарченко получили объективное подтверждение", 

– пояснила Дигаева, подчеркнув, что из-за таких, как подсудимый, россияне перестали доверять правоохранительной системе. Получение взятки, по мнению прокурора, – одно из самых опасных должностных преступлений.

"Борьба с коррупцией была доверена отъявленному коррупционеру, который больше беспокоился о личном обогащении, нежели об этой борьбе", 

– констатировала Дигаева, передает РБК. 

По иронии судьбы нечистого на руку стража правопорядка опознали по фото, которое незадолго до скандальной истории он оставил у гадалки, чтобы та совершила обряд от обысков и уголовного дела.

"Не помогло", – делает вывод Telegram-канал Mash.

Стоит отметить, что в прошлом высокопоставленный полицейский – достаточно капризный обвиняемый. То и дело в суде он предъявлял претензии

В результате обысков квартир бывшего полковника-коррупционера и его родни была изъята солидная сумма денег. Полторы тонны купюр различного номинала хранила семья Захарченко в загашнике. В пересчете на рубли -– порядка 9 миллиардов. Его сестра даже выделила в своем дорогом жилище под капиталы отдельную комнату с бронированной дверью. 

Ксения АНДРЕЕВА
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