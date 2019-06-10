Абызову вернули его миллионы

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Мосгорсуд отменил решение райсуда об аресте почти 4,5 млн руб на счетах экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, арестованного по делу о мошенничестве.
"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 г. отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", – сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник, 10 июня.
Отмечается, что постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых лежат около 4,3 млн рублей.
Есть еще и другие арестованные счета бывшего министра. Так, 1 апреля Басманный суд наложил арест на денежные средства обвиняемого на сумму
более 437 млн руб на расчетных счетах, а 2 апреля – на два
земельных участка и два жилых дома в Московской области, на
три квартиры и четыре комнаты, машино-место в самой российской столице.
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