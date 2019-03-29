Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом

Бывшего министра два года "пасли" агенты ФСБ

За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве. Приобретение обошлось ему в 250 млн рублей.

По данным телеграм-канала Mash, экс-министр начал скупку недвижимости с одной пятикомнатной квартиры на 6 этаже. Затем постепенно занимал соседние и в итоге стал владельцем всего этажа – 300 жилых метров.

При этом осенью 2018 г. Абызов, уже не входящий в правительство, приобрел себе квартиру площадью 311 квадратных метров в соседнем доме на той же улице. И примерно тогда же – в ноябре 2018 г. - стал хозяином особняка и территории в 5 тыс. кв.м. в подмосковной Жуковке на Рублевке. Сейчас там во дворе стоит автомобиль Lamborghini Urus стоимостью 20 млн рублей.

Между тем владелец всего этого великолепия сидит в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Об этом рассказал РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Ранее сообщалось, что у Абызова есть сокамерники. По словам Мельникова, в камере бывшего чиновника нет горячей воды, не работает телевизор. Правда, есть радио. Кроме того, Абызову выдали в местной библиотеке книги – Библию и роман Пастернака "Доктор Живаго". Книги, которые экс-министр прихватил с собой из дома, у него забрали на время карантина.

Абызова задержали 26 марта. Но следили за ним в течение последних двух лет. Прослушка телефонных разговоров показала, что экс-министр много общался с гендиректором компании "Ру Ком" Николаем Степановым, передает "НСН". Их двоих, а также еще несколько человек подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве на 4 млрд рублей и выводе денег за границу.

Абызов и другие фигуранты дела будут находиться под стражей до 25 мая. Суд не отпустил бывшего министра даже под залог в 1 млрд рублей и поручительство уважаемых россиян. Следствие считает, что Абызов в 2011 г. продал СИБЭКО и ОАО "Региональные электрические сети" (РЭС) по завышенной в десятки раз цене, напоминает телеканал "360".

Абызов возглавлял "Открытое правительство" с 21 мая 2012 г. по 18 мая 2018 г.