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Против бывшего главы Хабаровского края готовят обвинение в крупном хищении

Виктор Ишаев. Фото: www.globallookpress.com
Речь идет о сумме в 1 миллиард рублей

Задержанный в Москве экс-глава Хабаровского края Виктор Ишаев подозревается в воровстве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил осведомленный с ходом дела источник.

По его словам, Ишаеву может быть предъявлено обвинение в самое ближайшее время. Еще с прошлой недели в правительственном здании, где работают родственники Ишаева, проводятся обыски, пишет ТАСС.

С чем связано уголовное дело против бывшего главы региона, не уточняется. Но его задержание произошло на фоне расследования так называемого "лесного дела". Согласно материалам этого дела, с октября 2013 года по сентябрь 2018 некая лесозаготовительная фирма незаконно вырубила лес в Солчненом районе Хабаровского края, причинив ущерб в 9 млрд рублей. При этом компания еще смогла получить из бюджета субсидии в 1 млрд рублей.

Виктор Ишаев занимал пост губернатора Хабаровского края с 1991 по 2009 годы. С апреля 2009 года он был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

Как пишет URA.RU со ссылкой на опрошенных экспертов, не исключено, что в деле также замешан нынешний глава края Сергей Фургал. У его заместителей также прошли обыски.

Ранее был задержан бывший министр Михаил Абызов, который возглавлял Открытое правительство. Его также обвиняют в хищении в особо крупном размере.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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