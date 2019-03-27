Просьба адвокатов отпустить бывшего политика под залог в 1 млрд рублей не помогла

Басманный суд Москвы задержал Михаила Абызова на два месяца, до 25 мая 2019 года. Защита бывшего министра по делам Открытого правительства не смогла добиться для него домашнего ареста.

Суд также не стал отпускать на свободу Абызова за 1 млрд руб., передает агентство "Интерфакс", несмотря на поручительства за него многих известных в России людей. Экс-министр во время заседания заявил, что не делал ничего противозаконного и не собирался скрываться от правоохранительных органов.

Обвинительная сторона отметила, что, находясь на свободе, Абызов может надавить на свидетелей и даже уничтожить доказательства по делу.

Экс-политика задержали 26 марта по подозрению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ и в хищении 4 млрд руб. (часть 4 статьи 159 УК РФ). Если суд признает его виновным по этим статьям, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.