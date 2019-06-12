Врачи определили продукты против старения кожи

В списке самых полезных продуктов -- черный шоколад, оливковое масло, авокадо и корица

Индийскими медиками были определены продукты, которые останавливают старение кожного покрова. В их число вошли зеленый чай, содержащий полифенолы, которые защищают коллаген от разрушительного влияния солнечных лучей и черный шоколад -– его флаванолы увеличивают толщину кожного покрова.

Специалисты также советуют заменить все растительные масла на оливковое, добавляющее коже блеска, и чаще питаться салатом из томатов.

Кроме того, вечную молодость придают гранат и авокадо. Также, как отмечают медики, нужно чаще употреблять в пищу корицу и имбирь. Эти продукты помогают избавиться от пигментных пятен, сообщает VistaNews.



