Нибиру
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Индийскими медиками были определены продукты, которые останавливают старение кожного покрова. В их число вошли зеленый чай, содержащий полифенолы, которые защищают коллаген от разрушительного влияния солнечных лучей и черный шоколад -– его флаванолы увеличивают толщину кожного покрова.
Специалисты также советуют заменить все растительные масла на оливковое, добавляющее коже блеска, и чаще питаться салатом из томатов.
Кроме того, вечную молодость придают гранат и авокадо. Также, как отмечают медики, нужно чаще употреблять в пищу корицу и имбирь. Эти продукты помогают избавиться от пигментных пятен, сообщает VistaNews.
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