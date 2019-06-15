Медведева шокировала странным пристрастием

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Евгения Медведева решила перейти на необычный режим питания. Так, фигуристка уже четыре недели ограничивает себя в еде. При этом голод она утоляет цветами.
Медведева опубликовала в Instagram историю, в которой показала, как питается. Ролик уже исчез из соцсети, но интернет-пользователи сохранили его. Спортсменка призналась, что это довольно съедобно.
Весной 2019-го фигуристка сообщила, что стала вегетарианкой, отказавшись от мяса. Растительное питание, по словам россиянки, позволяет держать тело в форме. Она также питается крупами и орехами.
Сейчас Медведева находится в Японии, где участвует в шоу Fantasy on Ice. Не все местные жители с восторгом приняли фигуристку в своей стране. Ей угрожали, требуя, чтобы она вернулась на родину.
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