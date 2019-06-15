Легче легкого: сладкий плод повысит потенцию

Проблем в постели можно избежать с помощью доступного средства

Бананы оказались не только хорошим вариантом для перекуса, но и лекарством от мужского бессилия.

Специалисты из Сингапурского университета пришли к выводу, что благодаря высокому содержанию магния эти плоды благотворно влияют на половую систему. Всего один банан в день поможет предотвратить бесплодие и усилить эрекцию, продлить половой акт и усилить удовольствие от любовных игр. Также ученые советуют обратить внимание на это лакомство тем, кто страдает пониженным выделением семенной жидкости.

Бананы повышают выносливость и силу за счет высокой калорийности – в них содержится много углеводов. Это тоже идет на пользу мужскому организму. Благотворно влияет этот плод и на нервную систему – большое количество калия снижает раздражительность, отмечает Vistanews. Так что любителям бананов легче справиться со стрессом.