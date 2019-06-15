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Особая диета поможет быстро похудеть

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазван продлевающий жизнь фрукт
Садиться на этот режим питания можно лишь с разрешения врача

Существует строгая диета, принцип которой заключается в интервальном голодании. Она эффективно позволяет сбросить лишний вес, но и имеет свои противопоказания, поэтому, как говорят эндокринологи, необходимо голодать под присмотром специалиста.

Диета делится на периоды – сутки или неделю – когда можно есть, а когда нельзя ничего употреблять. Например, 16 часов человек голодает, в течение других 8 ему можно есть. Другой вариант предполагает 5 дней обычной жизни и 2 дня практически полного отказа от еды. Есть и самый экстремальный путь к желаемой цифре на весах – суточное голодание между приемами пищи.

Помимо того, что от такой диеты, которую способны выдержать далеко не все, человек худеет, у него повышается чувствительность к инсулину, и этот гормон снижается в крови. Более того, как сообщил врач-эндокринолог "Аргументам и фактам", улучшается работа мозга от такой диеты. 

Полина ИВАНОВА
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