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В Антарктиде произошло крушение НЛО

Фото: www.globallookpress.com
Размер корабля составляет целых 100 метров

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг сообщил, что с помощью Google Maps обнаружил точку падения летательного аппарата пришельцев на небольшом острове на севере Антрактиды. После крушения корабль еще протащился по льдам 450 метров.

По мнению конспиролога, НЛО упал на огромной скорости, так что вряд ли инопланетяне могли выжить. То, что это именно корабль жителей другой цивилизации, Уоринг не сомневается. Ведь объект выглядит крайне странно.  Тем более уфологи не раз говорили о том, что Антрактида стала убежищем пришельцев, которые наблюдают за людьми.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что это может быть самолет Амелии Эрхарт, первой женщины-пилота, которая пропала без вести. Многие полагали, что она погибла в океане, передает VladTime. 

Полина ИВАНОВА
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