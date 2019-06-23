Над Украиной заметили большой НЛО-разведчик

Сигарообразный объект завис над Днепропетровской областью

Корабль пришельцев засекли близ села Волоское. НЛО серого цвета пролетел днем над городами и селами.

По словам очевидцев, летающая тарелка была достаточно большой. При этом она передвигалась совершенно беззвучно. Как предположили уфологи, это указывает на корабль-разведчик пришельцев, которые что-то разнюхивают на Украине.

По мнению известных в узких кругах конспирологов, с России захватчики с Нибиру переключились а Незалежную. Об этом пишет Vistanews.