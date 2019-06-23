Над Украиной заметили большой НЛО-разведчик

Нибиру
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Корабль пришельцев засекли близ села Волоское. НЛО серого цвета пролетел днем над городами и селами.
По словам очевидцев, летающая тарелка была достаточно большой. При этом она передвигалась совершенно беззвучно. Как предположили уфологи, это указывает на корабль-разведчик пришельцев, которые что-то разнюхивают на Украине.
По мнению известных в узких кругах конспирологов, с России захватчики с Нибиру переключились а Незалежную. Об этом пишет Vistanews.
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