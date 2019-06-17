Туристам из России и Китая разрешат путешествовать без виз

Без сопровождающих специалистов людей не пустят осматривать достопримечательности

Россия и Китай хотят продлить соглашение, согласно которому жители обеих стран смогут попасть в соседнее государство, не возясь с документами для получения визы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

С китайской стороной соглашение, опубликованное на интернет-портале правовой информации, заключат после переговоров Минэкономики и МИД РФ.

Туристы группами не более 50 человек смогут путешествовать как по России, так и по Китаю в течение 21 дня, но только с представителем туристической организации в качестве сопровождающего.

Как напоминает агентство НСН, ранее стало известно, что россиян, которые хотят попасть в Китай, при въезде в государство могут попросить показать фото и переписку, хранящиеся на мобильных телефонах. Тех, у кого найдут компрометирующую информацию, могут не пустить знакомиться с достопримечательностями.