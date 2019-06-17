Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Туристам из России и Китая разрешат путешествовать без виз

Без сопровождающих специалистов людей не пустят осматривать достопримечательности

Россия и Китай хотят продлить соглашение, согласно которому жители обеих стран смогут попасть в соседнее государство, не возясь с документами для получения визы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

С китайской стороной соглашение, опубликованное на интернет-портале правовой информации, заключат после переговоров Минэкономики и МИД РФ.

Туристы группами не более 50 человек смогут путешествовать как по России, так и по Китаю в течение 21 дня, но только с представителем туристической организации в качестве сопровождающего.

Как напоминает агентство НСН, ранее стало известно, что россиян, которые хотят попасть в Китай, при въезде в государство могут попросить показать фото и переписку, хранящиеся на мобильных телефонах. Тех, у кого найдут компрометирующую информацию, могут не пустить знакомиться с достопримечательностями.   

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей