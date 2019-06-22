Врачи обнаружили скрытый признак диабета

Темно-красный и увеличенный язык сигнализирует, что человек, возможно, является обладателем диабета 2 типа

Медики научились определять различные заболевания ( в том числе, диабет) по так называемым "скрытым признакам".

Как сообщает VistaNews, по языку человека можно легко "прочитать" состояние его некоторых внутренних органов. Отмечается, что темно-красный и увеличенный язык сигнализирует, что человек, возможно, является обладателем диабета 2 типа.

При обнаружении данного симптома нужно срочно обратиться к врачу, поскольку своевременное диагностирование повышает шансы на восстановление здоровья.

Как уточняют специалисты, от диабета 2 типа нет лекарства. Впрочем, правильное питание и физические упражнения могут помочь держать болезнь в узде.