Врачи обнаружили скрытый признак диабета

Нибиру
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Медики научились определять различные заболевания ( в том числе, диабет) по так называемым "скрытым признакам".
Как сообщает VistaNews, по языку человека можно легко "прочитать" состояние его некоторых внутренних органов. Отмечается, что темно-красный и увеличенный язык сигнализирует, что человек, возможно, является обладателем диабета 2 типа.
При обнаружении данного симптома нужно срочно обратиться к врачу, поскольку своевременное диагностирование повышает шансы на восстановление здоровья.
Как уточняют специалисты, от диабета 2 типа нет лекарства. Впрочем, правильное питание и физические упражнения могут помочь держать болезнь в узде.
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