Лекарство – на столе: что есть гипертоникам

Людям с повышенным давлением следует тщательно следить за питанием

Чтобы избежать неприятных симптомов, необходимо добавить в рацион несколько продуктов.

Специалисты советуют есть рыбу, которая содержит омега-3. Ее достаточно употреблять дважды в неделю. Хорошим вариантом будет лосось.

Свекла содержит клетчатку, витамины группы B, важные для организма кислоты. Кроме того, она препятствует усвоению холестерина.

Овсянка полезна не только тем, кто следит за фигурой. Страдающим от гипертонии ее тоже рекомендуют регулярно есть. Покупать нужно натуральные хлопья, а не каши быстрого приготовления.

Кроме того, на столе должны быть темно-зеленые овощи: брокколи, брюссельская капуста, шпинат, а также семечки, орехи, коричневый рис, которые содержат магний, отмечает сайт "Белновости".