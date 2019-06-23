Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лекарство – на столе: что есть гипертоникам

Фото: www.globallookpress.com
Людям с повышенным давлением следует тщательно следить за питанием

Чтобы избежать неприятных симптомов, необходимо добавить в рацион несколько продуктов.

Специалисты советуют есть рыбу, которая содержит омега-3. Ее достаточно употреблять дважды в неделю. Хорошим вариантом будет лосось.

Свекла содержит клетчатку, витамины группы B, важные для организма кислоты. Кроме того, она препятствует усвоению холестерина.

Овсянка полезна не только тем, кто следит за фигурой. Страдающим от гипертонии ее тоже рекомендуют регулярно есть. Покупать нужно натуральные хлопья, а не каши быстрого приготовления.

Кроме того, на столе должны быть темно-зеленые овощи: брокколи, брюссельская капуста, шпинат, а также семечки, орехи, коричневый рис, которые содержат магний, отмечает сайт "Белновости".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей