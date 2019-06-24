На полную мощность нефтепровод "Дружба" выйдет не раньше февраля

Не меньше восьми месяцев понадобится Белоруссии, чтобы избавиться от нефтяных примесей в трубопроводе. Из-за засора "Дружба" работает в полсилы и будет продолжать в том же духе минимум до февраля, предупредил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Он отметил, что лишь после полной очистки можно говорить о выходе на полную мощность.

"Это только предварительные оценки. С течением времени можно будет более трезво оценить ситуацию и назвать реальные цифры ущерба",

– цитирует представителя белорусского оператора нефтепровода "Медуза".

Напомним, в мае в Минске поговаривали о больших потерях от грязной нефти. Мол, скандал вылился в сотни миллионов долларов. Однако счет Москве так и не был выставлен.







