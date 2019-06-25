В Кремле предложили ограничивать на Байкале приток путешественников

Это позволит сократить объем отходов на берегах водоема

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов считает, что определить, сколько туристов могут посещать Байкал одновременно, рано или поздно придется. Такая необходимость, по его словам, уже появилась из-за "диких" путешественников, количество которых вызывает беспокойство.

"Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд",

– цитирует политика издание "Ведомости".

Как отмечает агентство "ФедералПресс", на берегах озера строится все больше отелей. Иванов подчеркнул, что все эти небольшие гостиницы не пользуются очистными сооружениями, отправляя "все в Байкал".