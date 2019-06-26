Как шпаргалка: интернет на ЕГЭ лишит выпускников конкуренции

В Госдуме выступили против разрешения пользоваться медийными ресурсами на экзаменах

Идея о том, чтобы позволить ученикам заходить в Интернет во время ЕГЭ, может быть опасной, и ее стоит тщательно обсудить. В этом уверен член Комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Боженов.

Депутат от фракции "Единая Россия" считает, что интернет в этом случае будет равносилен шпаргалке:

"Сегодня пятерка в городе Брянске, городе Москве и селе Красное Смоленской области – условно – должна быть одинаковой, потому что она дает возможность людям конкурировать при поступлении в вузы",

– заявил парламентарий.

Политик, как передает "Дума ТВ", опасается, что школьник, сдающий ЕГЭ с помощью подсказок из интернета, может стать неуправляемым.

О том, что ученикам хотят дать такую возможность на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений. Как отмечает "Дума ТВ", использовать различные мультимедийные источники школьники смогли бы при переводе процедуры экзамена в электронную форму.

При этом в 2019-м, по словам члена Комитета по образованию и науке Алены Аршиновой, выпускников, получивших 100 баллов за русский язык, стало меньше, чем в прошлом году.