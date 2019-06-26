Ударили по карману: долететь до Грузии россиянам все сложнее

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Стоимость авиабилетов выросла примерно на треть после того,
как в отношениях между Москвой и Тбилиси разразился очередной кризис. Об этом сообщили
в онлайн-сервисе путешествий "Туту.ру".
После 21 июня, когда стало известно о введенном запрете, средняя стоимость авиабилетов в Грузию поднялась на 34%, передает "Лента.ру". Теперь стоимость самого дешевого прямого перелета с 1 по 7 июля составляет около 7 тыс. рублей, пересадочного – 9462 рублей.
Даже угроза полного прекращения авиасообщения не вынудила российских туристов воспользоваться пересадочными полетами. Специалисты сервиса отметили, что спрос на маршруты в Грузию, пролегающие через Белоруссию, Армению, Азербайджан или Турцию, не вырос.
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.
Такое решение было принято в связи с массовыми акциями протеста в Тбилиси, которые начались 20 июня. Поводом послужил приезд в Тбилиси российской делегации и выступление парламентариев в местном парламенте. Антироссийская демонстрация оппозиции переросла в антиправительственные митинги, начались погромы, несколько человек были убиты, десятки получили ранения.
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