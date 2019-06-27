Отказываться от работы канцлер ФРГ не собирается

Ангела Меркель появилась на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В то время как лидер немцев выступал с речью, главе правительства страны неожиданно стало плохо. Канцлер затряслась, но от воды отказалась.

При этом пресс-секретарь Меркель, как передает Reuters, заявила позже, что та чувствует себя хорошо и посетит все запланированные встречи на саммите G20 в Осаке. Немецкое издание Bild опубликовало видео момента, когда канцлер ФРГ почувствовала недомогание.

Жители Германии тут же выразили беспокойство в комментариях, один из пользователей Сети отметил, что регулярно видит Меркель, которая известна тем, что сама ходит по магазинам, и она, по его словам, не выглядит здоровой.

"Она может уйти на пенсию", "По-моему, это болезнь Паркинсона", "Тело предупреждает, когда пора остановиться", "Она не выглядит здоровой, но надеюсь, с ней ничего серьезного", – отметили немцы.

Некоторые обратили внимание на то, что в прошлый раз Меркель сослалась на обезвоживание, и пришли к выводу, что его, вероятно, не было, так как она отказалась от стакана воды на этот раз.

Это уже второй случай за последние две недели, когда Меркель стало плохо. Меньше 10 дней назад во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии сильно тряслась и с трудом уняла дрожь в руках, едва держась на ногах.