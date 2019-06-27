ГМО-комары и клещи: американцы готовят биологическую атаку на Россию

Опасная вирусная "начинка" готовится не только в США, но и на территории Грузии, уверен эксперт

Экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко выразил мнение, что Штаты разрабатывают и используют бактериальное оружие, которое может быть направлено против России.

"Это и известная лаборатория в Грузии (центр имени Лугара. – Прим. ред.), которую все современные правящие элиты Грузии поддерживают, потому что им дает указания ЦРУ США. Ориентированы эти объекты против нас, против России", -– приводит его слова РИА "Новости".

По словам Онищенко, США не выполняют Конвенцию о запрещении бактериологического оружия 1972 года.

"Это не просто чьи-то домыслы, а совершенно объективный анализ научных работ, который проводится в течение 25 лет. Создаются определенные вирусы, эндемичные для территории нашей страны, и эти работы ведутся в направлении формирования искусственных очагов эпидемий, нетрадиционных переносчиков заболеваний, создания ГМО-комаров, клещей с заданными свойствами, а также разработки специальных средств доставки переносчиков" , -– подчеркнул он.

Как отметил Онищенко, сейчас "идет наращивание военного потенциала у российских границ". При этом комары и клещи с вирусной "начинкой" полностью выведены в лабораторных условиях, а контролировать подобные разработки со стороны США невозможно.