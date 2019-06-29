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Есть во всех магазинах: от повышенного давления нашли вкусное лекарство

Фото: www.globallookpress.com
Справиться с недугом можно с помощью лакомства

От повышенного артериального давления специалисты нашли полезное и вкусное лекарство, которое можно обнаружить в любом магазине.

Отмечается, что мороженое способно снизить влияние гипертонии на организм, а также улучшить состояние сосудов. Причина такого эффекта кроется в том, что в продукте содержится много кальция, витаминов и аминокислот, передает Голос.UA.

При этом эксперты предупредили, что увлекаться мороженым стоит не всем. Большую опасность оно представляет для тех, кто страдает или предрасположен к диабету.

Кроме того, продукт запрещен людям, у которых есть аллергия на молочный белок.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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