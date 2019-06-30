Выкинули на склад истории: британцы устали смотреть на Терезу Мэй

Восковая фигура пока еще премьер-министра страны убрана из экспозиции Музея мадам Тюссо по просьбе посетителей

Жителям Великобритании надоела премьер-министр страны Тереза Мэй. Политик, которая в скором времени покинет свой пост, перестала интересовать посетителей лондонского Музея Тюссо, где размещена ее восковая фигура. Они создали петицию с требованием убрать экспонат, и к данным просьбам прислушались.

Фигуру, на создание которой было потрачено £150 тыс., отправили на склад, сделав вакантным место у инсталляции с черной дверью с номером "10", пишет газета The Sunday Times.

Таким образом, Мэй составила компанию другим статуям экс-глав правительств, хранящихся в запасниках музея.

Напомним, имя нового британского премьер-министра объявят в конце июля. Главным претендентом называют бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Его основной конкурент --глава МИД Джереми Хант.

Что касается Мэй, основным итогом ее трехлетнего управления страной оказались провал на переговорах о выходе из ЕС и испорченные отношения с Россией. Сообщалось, что британцам политик запомнилась вовсе не политическими свершениями, а танцами и нарядами.