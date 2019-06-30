Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выкинули на склад истории: британцы устали смотреть на Терезу Мэй

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Восковая фигура пока еще премьер-министра страны убрана из экспозиции Музея мадам Тюссо по просьбе посетителей

Жителям Великобритании надоела премьер-министр страны Тереза Мэй. Политик, которая в скором времени покинет свой пост, перестала интересовать посетителей лондонского Музея Тюссо, где размещена ее восковая фигура. Они создали петицию с требованием убрать экспонат, и к данным просьбам прислушались.

Фигуру, на создание которой было потрачено £150 тыс., отправили на склад, сделав вакантным место у инсталляции с черной дверью с номером "10", пишет газета The Sunday Times.

Таким образом, Мэй составила компанию другим статуям экс-глав правительств, хранящихся в запасниках музея.

Напомним, имя нового британского премьер-министра объявят в конце июля. Главным претендентом называют бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Его основной конкурент --глава МИД Джереми Хант.

Что касается Мэй, основным итогом ее трехлетнего управления страной оказались провал на переговорах о выходе из ЕС и испорченные отношения с Россией. Сообщалось, что британцам политик запомнилась вовсе не политическими свершениями, а танцами и нарядами.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей