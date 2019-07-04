Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кокорин с Мамаевым появились в Анапе

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Игроки затаились на дне Черного моря

Уголовники с футбольным прошлым, а, возможно, и будущим Павел Мамаев и Александр Кокорин засветились на юге страны. Звезды российского спорта, имена которых последнее время всплывают в скандальном контексте, появились в окрестностях Анапы в виде скульптуры.

Ее разместили в подводном музее полуострова Утриш. "Мечтающих выйти на свободу" – так называется монумент – можно увидеть на глубине порядка 10 метров. Теперь словосочетание "золотые мальчики" в отношении Кокорина и Мамаева можно использовать не только как метафору.

Бетонные фигуры нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара" весом почти в две тонны покрашены золотой краской. Футболисты разыгрывают мяч, а за их спинами красуется надпись, которая гласит: "Свободу Кокорину и Мамаеву!"

Аквалангистам пришлось попотеть, что опустить композицию на дно. Почему она пополнила подводную экспозицию, объяснил руководитель дайвцентра "Утриш" Павел Гуревич.

"Мой внук занимается футболом, я тоже люблю этот вид спорта, поэтому захотелось запечатлеть его таким необычным образом. Поклонники игры после подводной экскурсии в один голос признаются, что удивлены увиденным",

цитирует его "Российская газета". 

Скандально известные игроки прославились прошлогодней осенью после нескольких драк, за которые Кокорин получил полтора года колонии. Мамаев выйдет на свободу месяцем раньше, напоминает "Вечерняя Москва".

Сегодня футболистов и других участников потасовки отправили из СИЗО в колонию, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей