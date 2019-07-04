Игроки затаились на дне Черного моря

Уголовники с футбольным прошлым, а, возможно, и будущим Павел Мамаев и Александр Кокорин засветились на юге страны. Звезды российского спорта, имена которых последнее время всплывают в скандальном контексте, появились в окрестностях Анапы в виде скульптуры.

Ее разместили в подводном музее полуострова Утриш. "Мечтающих выйти на свободу" – так называется монумент – можно увидеть на глубине порядка 10 метров. Теперь словосочетание "золотые мальчики" в отношении Кокорина и Мамаева можно использовать не только как метафору.

Бетонные фигуры нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара" весом почти в две тонны покрашены золотой краской. Футболисты разыгрывают мяч, а за их спинами красуется надпись, которая гласит: "Свободу Кокорину и Мамаеву!"

Аквалангистам пришлось попотеть, что опустить композицию на дно. Почему она пополнила подводную экспозицию, объяснил руководитель дайвцентра "Утриш" Павел Гуревич.

"Мой внук занимается футболом, я тоже люблю этот вид спорта, поэтому захотелось запечатлеть его таким необычным образом. Поклонники игры после подводной экскурсии в один голос признаются, что удивлены увиденным",

– цитирует его "Российская газета".

Скандально известные игроки прославились прошлогодней осенью после нескольких драк, за которые Кокорин получил полтора года колонии. Мамаев выйдет на свободу месяцем раньше, напоминает "Вечерняя Москва".

Сегодня футболистов и других участников потасовки отправили из СИЗО в колонию, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН.