Итальянские журналисты подрались с россиянами из-за Путина

Горячие местные репортеры возмутились оказанным их коллегам вниманием

В римском дворце Киджи президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте дали совместную пресс-конференцию. Однако перед началом мероприятия в коридорах здания произошла стычка между журналистами двух стран.

Итальянские работники СМИ набросились на сотрудников телеканала RT, потому что российскую съемочную группу организаторы пресс-конференции пустили в зал, где выступали политики, первыми. Это не понравилось горячим итальянцам. Как сообщил корреспондент "Дождя" служба безопасности в здании в какой-то момент даже отобрала у оператора RT паспорт, но быстро вернула.

Видео потасовки опубликовал и Twitter Кремлевского пула РИА.

Италия, страсти кипят. Перед пресс-конференцией Путина между итальянскими журналистами произошла стычка pic.twitter.com/sGdKhpUB7e — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

Любопытно, что приезд Путина в Италию вызвал массовый ажиотаж среди местных, которые явно переживают из-за столь значимого события. Так, например, репортер издания ilgiornale.it в прямом эфире перепутала должность лидера россиян, назвав его президентом СССР.

Путин начал свой официальный визит в Италию со встречи с Папой Римский Франциском, они обсудили и экологию в мире, и ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. А депутат парламента Мара Карфанья была рада тому, что благодаря приезду главе России Рим очистили от мусора.