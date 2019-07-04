Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Итальянские журналисты подрались с россиянами из-за Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Горячие местные репортеры возмутились оказанным их коллегам вниманием

В римском дворце Киджи президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте дали совместную пресс-конференцию. Однако перед началом мероприятия в коридорах здания произошла стычка между журналистами двух стран.

Итальянские работники СМИ набросились на сотрудников телеканала RT, потому что российскую съемочную группу организаторы пресс-конференции пустили в зал, где выступали политики, первыми. Это не понравилось горячим итальянцам. Как сообщил корреспондент "Дождя" служба безопасности в здании в какой-то момент даже отобрала у оператора RT паспорт, но быстро вернула.

Видео потасовки опубликовал и Twitter Кремлевского пула РИА.

Любопытно, что приезд Путина в Италию вызвал массовый ажиотаж среди местных, которые явно переживают из-за столь значимого события. Так, например, репортер издания ilgiornale.it в прямом эфире перепутала должность лидера россиян, назвав его президентом СССР. 

Путин начал свой официальный визит в Италию со встречи с Папой Римский Франциском, они обсудили и экологию в мире, и ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. А депутат парламента Мара Карфанья была рада тому, что благодаря приезду главе России Рим очистили от мусора. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Абсурд по-американски: как "пшик" обернулся реальными санкциями

Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей