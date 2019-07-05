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Без нижнего белья и за стеклом: Трампы оконфузились в День независимости

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Жена американского президента устроила на параде "конкурс мокрых маек"

В США прошел День независимости, к которому глава Белого дома Дональд Трамп, а также его жена Мелания тщательно готовились. Оба супруга заставили общественность говорить о себе не так, как им хотелось бы. Дискуссии среди интернет-пользователей не утихают вторые сутки.

Так, первая леди США впечатлила поклонников своим нарядом. Мелания появилась на параде с белом платье с цветными полосками, под которое не надела бюстгалтер. Пикантные фото бывшей модели, намокшей от дождя, тут же разлетелись по соцсетям. Одни интернет-пользователи возмущались тем, что супруг не предложил ей свой пиджак. Другие, что первой леди не подобает игнорировать нижнее белье. Впрочем, большинству было все равно, ведь даже Джеки Кеннеди так ходила.  

 

 

"Может, она поняла, что на президентском параде больше не на что будет смотреть?", "Фотошоп. Я видел ее", "Дайте ей бюстгальтер", "Нельзя ее за это осуждать", "По крайней мере, ее "почки" выглядят прекрасно", - комментируют американцы кадры с Меланией.

Не меньше внимания досталось мистеру Трампу, который выступил с речью, стоя за стеклом, которое в Сети уже окрестили "бронированным аквариумом". Впрочем, некоторые отмечают, что, возможно, эта мера предосторожности была сделана не зря, ведь у президента США "много врагов".

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Это фото Трампа, стоящего за пуленепробиваемой стеной, говорит о многом", "Какой смелый президент", "А Макрон не прячется за пуленепробиваемой стеной", – иронично отметили американцы.

К слову, из-за техники, которую администрация президента захотела показать на параде, интернет-пользователи тоже посмеялись. 

Полина ИВАНОВА
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