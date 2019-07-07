Известен с древних времен: простой корнеплод полезен для потенции

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Мужчинам стоит включить в рацион обычную репу.
Специалисты утверждают, что ботва, семена и корнеплоды богаты необходимыми для сильного пола веществами.
Репу рекомендуют употреблять для профилактики болезней половой системы, борьбы с воспалением суставов и укрепления иммунитета. Кроме того, она значительно улучшает выработку мужского полового гормона – тестостерона. В репе содержатся витамины группы В и минералы.
Для избавления от проблем с эрекцией следует регулярно готовить простую закуску из семян (6 граммов) и отваренной репы (200 граммов). Заправить этот нехитрый салат нужно оливковым маслом. С осторожностью овощ следует есть тем, кто страдает от гастрита и другими болезнями ЖКТ, пишет Vistanews. В этом случае лучше посоветоваться с врачом.
Альянс подыгрывает тем, кто ищет предлог выхода из ДРСМД, уверены в России
Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент