Известен с древних времен: простой корнеплод полезен для потенции

Растительное лекарство можно применять почти всем

Мужчинам стоит включить в рацион обычную репу.

Специалисты утверждают, что ботва, семена и корнеплоды богаты необходимыми для сильного пола веществами.

Репу рекомендуют употреблять для профилактики болезней половой системы, борьбы с воспалением суставов и укрепления иммунитета. Кроме того, она значительно улучшает выработку мужского полового гормона – тестостерона. В репе содержатся витамины группы В и минералы.

Для избавления от проблем с эрекцией следует регулярно готовить простую закуску из семян (6 граммов) и отваренной репы (200 граммов). Заправить этот нехитрый салат нужно оливковым маслом. С осторожностью овощ следует есть тем, кто страдает от гастрита и другими болезнями ЖКТ, пишет Vistanews. В этом случае лучше посоветоваться с врачом.