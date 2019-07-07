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Меньше соли, больше фруктов: раскрыт секрет молодости

Фото: www.globallookpress.com
Несколько правил позволят оставаться в хорошей форме до глубокой старости

Лишний вес всегда прибавляет возраста. Кроме того, наеденные килограммы могут обернуться проблемами со здоровьем. Это и болезни сердца, и диабет, и повышенное давление. В любом возрасте следует следить за питанием и уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю.

Избыток соли в рационе приводит к задержке в организме воды. Из-за этого появляются отеки и купероз.

На мозговую активность негативно влияет долгий просмотр телевизора и развлечения с гаджетами. Кроме того, когда вы смотрите на экран, возникает дополнительная нагрузка на глаза, что приводит к появлению морщин. Такие же последствия ждут излишне эмоциональных людей. Слишком активная мимика может обернуться потерей упругости кожи.

Важно ежедневно съедать не меньше 46 граммов белка. Также не следует забывать о клетчатке, которая содержится в овощах и фруктах. От пяти до восьми порций в день советуют употреблять эксперты. Помимо полезной клетчатки, которая способствует нормализации обмена веществ, фрукты и овощи богаты витаминами и минералами, пишет МедикФорум.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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