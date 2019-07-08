От высокого давления избавят простые упражнения

Умеренные тренировки помогут сохранить здоровье

Регулярные физические нагрузки способны успешно нормализовать повышенное давление. Именно поэтому ученые советую гипертоникам включить в режим своего дня тренировки, а не ограничиваться изменением диеты и приемом соответствующих лекарств.

По мнению специалистов, аэробные нагрузки необходимы организму ежедневно, а вот для силовых тренировок следует выделить хотя бы 2 дня в неделю. Начинать следует с весьма умеренных занятий и следить за тем, чтобы частота пульса не превышала 60-70% от максимально допустимой (220 ударов в минуту минус возраст).

Эксперты подчеркивают, что для аэробных упражнений надо выделять хотя бы 30 минут в день, а в идеале – 60 минут. Силовые тренировки нужно подбирать с таким расчетом, чтобы были задействованы все основные группы мышц.

Самые эффективные виды аэробной нагрузки для людей, страдающих от высокого давления, – ходьба, плавание и езда на велосипеде. Для силовых тренировок можно выбрать упражнения со свободным весом, занятия на тренажерах или же работать с собственным весом – например, отжиматься.

При этом специалисты предупреждают, что прежде чем начать заниматься, гипертоникам необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает Medical Xpress.







