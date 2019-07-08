Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

От высокого давления избавят простые упражнения

Фото: www.globallookpress.com
Умеренные тренировки помогут сохранить здоровье

Регулярные физические нагрузки способны успешно нормализовать повышенное давление. Именно поэтому ученые советую гипертоникам включить в режим своего дня тренировки, а не ограничиваться изменением диеты и приемом соответствующих лекарств.

По мнению специалистов, аэробные нагрузки необходимы организму ежедневно, а вот для силовых тренировок следует выделить хотя бы 2 дня в неделю. Начинать следует с весьма умеренных занятий и следить за тем, чтобы частота пульса не превышала 60-70% от максимально допустимой (220 ударов в минуту минус возраст).

Эксперты подчеркивают, что для аэробных упражнений надо выделять хотя бы 30 минут в день, а в идеале – 60 минут. Силовые тренировки нужно подбирать с таким расчетом, чтобы были задействованы все основные группы мышц.

Самые эффективные виды аэробной нагрузки для людей, страдающих от высокого давления, – ходьба, плавание и езда на велосипеде. Для силовых тренировок можно выбрать упражнения со свободным весом, занятия на тренажерах или же работать с собственным весом – например, отжиматься.

При этом специалисты предупреждают, что прежде чем начать заниматься, гипертоникам необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает Medical Xpress.



Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей