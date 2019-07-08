Популярный напиток повысит потенцию

Найдено приятное средстство для укрепления мужского здоровья

Обычный чай может стать настоящим волшебным эликсиром, который поможет решить деликатные мужские проблемы.

Эксперты утверждают, что восстановить потенцию с помощью тренировок не получится, так как слабость эрекции у сильного пола вызывается нарушением баланса полезных веществ. Причиной низкого уровня тестостерона в организме может стать недостаток цинка, считают специалисты.

В этой связи медики рекомендуют мужчинам почаще пить обычный чай. В натуральном черном листовом чае содержится свыше трехсот органических веществ, витамины и минералы, такие, как йод, цинк и железо, напоминает Vista News.

Регулярное употребление бодрящего напитка восстанавливает нормальную выработку тестостерона, усиливает сексуальное желание и влечение к противоположному полу. Железо, содержащееся в чайных листочках, улучшает состав крови в организме, а хорошее кровообращение влияет на стойкость эрекции. Приток крови к половому органу усиливается, увеличивая не только стойкость члена, но и продолжительность полового акта.

Йод отвечает за активность сперматозоидов и количество выделяемой семенной жидкости, что немаловажно для тех, кто испытывает проблемы с зачатием. Витамины группы А, С и Е, которыми богат чай, укрепляют иммунитет, повышая сопротивляемость организма болезням и тяжелым инфекциям.

Врачи советуют рекомендуют заваривать черный чай вместе с имбирем и медом: эти ингредиенты усиливают позитивное воздействие напитка на потенцию.