Россияне напомнили жителям Незалежной, что полуостров – часть РФ

Пользователи Сети активно обсуждают вот уже несколько дней законопроект, который в Верховную раду внес спикер парламента Андрей Парубий. Документ предполагает лишение свободы за непризнание Крыма и части Донбасса украинскими территориями. Этот факт вызвал недоумение в интернете.

Законопроект предлагает внести поправки в статью 110 Уголовного кодекса страны "О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", установив уголовную ответственность.

В пояснительной записке к документу авторы, среди которых не только Парубий, но и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова, отмечают, что считают важным увеличить перечень преступлений, подходящих под эту статью.

Сейчас по ней могут осудить человека на 3 года за действия, цель которых – изменение границ, или за публичные призывы к этому, а также на срок от 7 до 12 лет, если при этом погибли или пострадали другие люди. Авторы поправок хотят наказывать так же тех, кто не признает того, что Украина контролирует Крым и часть Донбасса.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что законопроект связан с тем, что власти Украины понимают – "промыть мозги" народу им не удалось, ведь люди признают тот факт, что Крым российский.

"В этом отношении, конечно, украинские власти, несмотря на пятилетнюю промывку мозгов собственному населению, на антироссийскую риторику, не смогли побороть абсолютную реальность",

– заявил Ганжара телеканалу RT.

Политолог Армен Гаспарян отметил, что правительство Незалежной могло бы сразу "ставить к стенке" людей, а пользователь Twitter под ником @worldwidecircus добавил, что этот документ идет в разрез с конституционными правами украинцев на свободное выражение мнения.

Интернет-пользователи шокированы подобной инициативой, они подчеркивают, что Крым – исконно российская территория, а эта поправка вынудит правоохранительные органы Незалежной, теряющей всякий здравый смысл, отправить в колонии всех жителей государства. Некоторые шутят, что власть Украины решила завалить работой Интерпол, ведь заводить уголовные дела придется на российских граждан, которых попросят помочь поймать.

"Еще одно подтверждение, что Украина – полицейское государство", "Усиление репрессий и доведение их до маразма – вернейший признак агонии системы", "А бумаги хватит на повестки?", "И что от этого изменится? Ничего!!! Как был Крым российским, так и останется! Донбасс вряд ли вернётся в русофобскую Украину. Да и Украине в нынешних границах осталось находится года два, не больше", "Концлагерей-то хватит на всех?", "Запрет на мысли забыли добавить", "Крым, Донбасс... Чего там мелочиться, уже весь мир украинским провозгласите. И закон под это издайте", "Выпустят закон и начнут всех поголовно проверять на детекторе лжи. То-то тюрьмы пополнятся. Бред сумасшедшего, не правда ли?", "Надо ещё за непризнание того, что хохлы выкопали Чёрное море привлекать к ответственности... Так всех и пересадите", "Страна за решеткой! Необычно", " В конце– концов сядут все!" – комментируют законопроект пользователи Сети.