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Глаз как у орла: зрение спасет обычный овощ

Фото: www.globallookpress.com
Простое и вкусное блюдо поможет поддержать здоровье

Салат из свеклы может буквально восстановить зрение – к такому выводу пришли окулисты.

Темно-красный корнеплод – настоящий чемпион по содержанию железа, йода, витаминов и других полезных для здоровья веществ. Сок из свеклы рекомендуют принимать при анемии, он улучшает работу лимфатической системы и сопротивляемость организма инфекциям, а также помогает восстановить силы после тяжелых нагрузок.

Специалисты поделились рецептом салата, который может восстановить ухудшившееся зрение. Нужно взять 2 луковицы и 2 свеклы. Свеклу обработать, нарезать на мелкие кусочки и смешать вместе с также мелко порезанным луком. Добавить соль, уксус и оливковое масло по вкусу. Это блюдо полезно не только для зрения, оно также благоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Содержащийся в свекле магний необходим для здоровья костей, а йод помогает правильно функционировать щитовидной железе, напоминает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
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